https://static.news.ru/photo/ea83666c-1a90-11ea-ac0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД РФ сообщило о задержании с начала года 14 участников боевых действий за рубежом, вернувшихся в Россию. По фактам участия в террористической деятельности правоохранители возбудили около 400 уголовных дел.

Возбуждено 379 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), — цитирует «Интерфакс» отчёт МВД РФ.

Кроме того, с начала года к уголовной ответственности привлечены 14 человек, вернувшихся в РФ после участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций. В ведомстве подчеркнули, что террористы продолжают использовать Сирию в качестве плацдарма, координирующего деятельность «спящих» ячеек джихадистов.

Как писал NEWS.ru, комитет Сената США по международным отношениям планирует 11 декабря рассмотреть законопроект о признании России государством, спонсирующим терроризм. Подобная инициатива была озвучена давно, но документ было решено внести на рассмотрение лишь сейчас — незадолго до визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон. Сенат намерен потребовать от госсекретаря США определить, «должна ли Российская Федерация быть признана в качестве государства — спонсора терроризма и должны ли спонсируемые Россией вооружённые формирования на Украине быть квалифицированы как иностранные террористические организации».