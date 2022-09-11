МВД РФ возбудило восемь уголовных дел в связи с нарушениями на выборах

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МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ ведомства Михаил Давыдов, передает ТАСС. Он отметил, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не зарегистрировано.

Всего возбуждено у нас на сегодняшний день восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов. Выявлено 156 административных правонарушений. Нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано, — сказал он.

Выборы различных уровней в стране проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно электронно. В столице выборы в этом году проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы. Он призвал россиян проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор.

Также проголосовали онлайн премьер-министр России Михаил Мишустин и представитель Кремля Дмитрий Песков.