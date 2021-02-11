МВД РФ возбудило более 90 уголовных дел после зимних акций протеста

https://static.news.ru/photo/332f5364-6c5a-11eb-a75a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России призвало граждан не принимать участие в незаконных акциях и напомнило об административной и уголовной ответственности за это деяние.

Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Во избежание конфликтов рекомендует руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений, — сказали ТАСС в пресс-центре МВД.

В ведомстве также сообщили, что по итогам несанкционированных акций протеста, прошедших 23 и 31 января, возбуждено порядка 90 уголовных дел.

Представитель министерства подчеркнул, что МВД готово обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в населённых пунктах страны.

Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности, — сообщили в пресс-центре.

МВД также напомнило, что в российских регионах продолжают действовать ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Ранее замглавы управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров сообщил, что более 200 родителей и законных представителей были привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях, передавал NEWS.ru.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

МВД ранее уже предупреждало об ответственности за участие в несогласованных акциях протеста. 29 января ведомство разместило в Twitter памятку. Сообщение содержит три изображения, два из которых — описание статей Уголовного кодекса, а третье — мем «Качок Доге и Чимс» («большая собака и маленькая собака»). Большая собака сопровождается подписью «когда нарушаешь общественный порядок в толпе», а маленькая — «когда потом оправдываешься в отделе полиции».