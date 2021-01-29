МВД РФ предупредило об ответственности за массовые беспорядки

https://static.news.ru/photo/8b28d6d2-6249-11eb-a97e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России вслед за Генеральной прокуратурой предупредило об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках.

Заявление ведомства вышло в преддверии новых акций протеста в стране, которые сторонники оппозиционера Алексея Навального намерены провести 31 января.

МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, об уголовной ответственности, — гласит сообщение на странице ведомства в Twitter.

К посту приложено три изображения. На двух из них цитируется статья 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти). Третье представляет собой мем, где в ироничной форме обыгрывается разница в поведении участника беспорядков в толпе и в отделении полиции.

МВД напоминает, что самое суровое наказание, прописанное в статье о массовых беспорядках, предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел, писал NEWS.ru.