https://static.news.ru/photo/865fab62-4ec7-11ea-9b5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

МВД РФ призывает граждан не реагировать на фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионах России. Появление недостоверных сведений участилось в социальных сетях и мессенджерах.

В частности, за последние сутки в информационном пространстве выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности, — заявили в ведомстве.

Так, фейковая новость о том, что в ходе рейдов полиция будет штрафовать родителей, чьих детей обнаружат одних в общественных местах, получила распространение в Красноярском крае и Курской области.

В Липецке появились сообщения о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город.

Как ранее писал NEWS.ru, публикация жительницей города Свободного в соцсетях фактов о пандемии коронавируса нового типа, не соответствующих действительности, стала причиной возбуждения административного дела, готовящегося к передаче на рассмотрение в суд.