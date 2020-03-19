МВД РФ призывает граждан не реагировать на фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионах России. Появление недостоверных сведений участилось в социальных сетях и мессенджерах.
В частности, за последние сутки в информационном пространстве выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности, — заявили в ведомстве.
Так, фейковая новость о том, что в ходе рейдов полиция будет штрафовать родителей, чьих детей обнаружат одних в общественных местах, получила распространение в Красноярском крае и Курской области.
В Липецке появились сообщения о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город.
Как ранее писал NEWS.ru, публикация жительницей города Свободного в соцсетях фактов о пандемии коронавируса нового типа, не соответствующих действительности, стала причиной возбуждения административного дела, готовящегося к передаче на рассмотрение в суд.
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