МВД разработало порядок доставки пьяных в медвытрезвители

https://static.news.ru/photo/eecab8ac-73a8-11eb-b3c9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядок доставления нетрезвых россиян в медвытрезвители и подразделения полиции был разработан в МВД. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Необходимость разработки проекта приказа МВД России обусловлена внесением <...> изменений в федеральный закон от 7 февраля 2011 года «О полиции» в части наделения сотрудников полиции правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в специализированные организации в случаях, предусмотренных этим законом, — говорится в документе.

В пояснительной записке указано, что проект содержит нормы, регламентирующие оказание помощи лицам, которые находятся в состоянии опьянения и не могут ориентироваться или самостоятельно передвигаться.

В России с 2021 года вновь разрешено создавать вытрезвители. Они будут работать на основе государственно-частного партнёрства. Изменения в необходимые законодательные акты были внесены депутатами Госдумы, глава государства Владимир Путин подписал соответствующие законы. В Минздраве пояснили, что в вытрезвители будут доставлять не всех пьяных, а только абсолютно беспомощных, а также если что-то будет угрожать их жизни.

Как писал NEWS.ru, врач-нарколог Алексей Казанцев дал советы россиянам, как отметить праздники и не оказаться в вытрезвителе. По его словам, лучше заменить спиртное на столе соками и водой, а также устроить себе активный досуг.