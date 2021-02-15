МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

https://static.news.ru/photo/2dee7c86-7241-11ea-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении технического осмотра прописало МВД. Все эти требования содержатся в федеральном законе «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Как сообщает ТАСС, в документе приводятся более 80 требований, касающиеся тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, шин, колёс, двигателя и его систем.

Так, водители не могут пройти техосмотр, если в машине подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубопроводов. Также проверят стояночный тормоз. Движение рулевого колеса должно быть плавным во всём диапазоне угла поворота. Также станут обращать внимание на суммарный люфт в рулевом управлении.

Также в документе устанавливается, что на лобовом стекле автомобиля возможны небольшие трещины. но если повреждение велико и расположено со стороны водителя, машину к техосмотру допустить не смогут. Сиденья в автомобиле должны быть оборудованы ремнями безопасности без дефектов.

Отдельно упоминаются и автобусы. Для допуска к техосмотру они должны быть оборудованы тахографом, иметь рабочие стеклоочистители и стеклоомыватели, на колёсах должны быть установлены все болты и гайки, а на одну ось должны быть надеты шины одинаковых размеров.

Правила технического осмотра автомобилей изменяются в РФ с 1 марта. С этого момента аннулируются диагностические карты ТС, при оформлении которых не был проведён техосмотр, а отметка об этом будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему.

Оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО.

Система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам пояснили, почему страховщики отказывают в выплатах по ОСАГО.