МВД прокомментировало задержание четырёх участников драки в Новой Москве
Денис Давыдов
Денис Давыдов
14:22, 06 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Трое задержанных участников драки в Новых Ватутинках ТиНАО имеют гражданство России, ещё один — уроженец ближнего зарубежья, приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» комментарий официального представителя МВД.
Менее суток потребовалось сотрудникам полиции, чтобы установить всех участников резонансного инцидента в микрорайоне Новые Ватутинки <...>. Четверо подозреваемых задержаны сотрудниками полиции по Москве. Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья, — сказал представитель МВД.
По его словам, полицейские выявили информацию о драке путём анализа видеозаписей в соцсетях. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее стало известно, что у двоих из напавших в четверг на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. В связи с этим председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».
Этот случай получил большой резонанс в обществе. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале назвала поведение выходцев с Кавказа в Москве «позорищем».