МВД прокомментировало задержание четырёх участников драки в Новой Москве

Трое задержанных участников драки в Новых Ватутинках ТиНАО имеют гражданство России, ещё один — уроженец ближнего зарубежья, приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» комментарий официального представителя МВД.

Менее суток потребовалось сотрудникам полиции, чтобы установить всех участников резонансного инцидента в микрорайоне Новые Ватутинки <...>. Четверо подозреваемых задержаны сотрудниками полиции по Москве. Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья, — сказал представитель МВД.

По его словам, полицейские выявили информацию о драке путём анализа видеозаписей в соцсетях. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее стало известно, что у двоих из напавших в четверг на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. В связи с этим председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Этот случай получил большой резонанс в обществе. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале назвала поведение выходцев с Кавказа в Москве «позорищем».