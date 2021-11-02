МВД призвало отказаться от участия в несогласованных акциях 4-7 ноября

МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях 4-7 ноября. По данным ведомства, протесты планируются в ряде регионов страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Рекомендуем неукоснительно соблюдать установленные в регионах ограничения, — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что полиция готова в полном объёме обеспечить правопорядок на всей территории страны. Там добавили, что работа ведомства будет направлена на недопущение осложнения оперативной обстановки, а любая провокация будет пресечена.

Если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, то они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности, — добавили в МВД.

Ранее силовики Москвы выявили и задержали представителей КПРФ, которые причастны к организации митингов несогласных с результатами выборов в Госдуму 20 и 25 сентября. В ведомстве считают прошедшие мероприятия несанкционированными. При этом коммунисты заявляли, что акции соответствовали закону.