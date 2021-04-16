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МВД пригрозило странам СНГ закрытием границ из-за нелегальных мигрантов

14:28, 16 апреля 2021

Заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой призвал представителей стран СНГ провести профилактическую работу со своими гражданами из числа нелегальных мигрантов, находящихся на территории РФ. Об этом он сказала в ходе выступления на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу, — цитирует ТАСС Горового.

Он отметил, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ, которые в настоящее время находятся на территории России нелегально, за нарушение миграционных режимов применено не будет.

По данным правоохранителей, в России незаконно находятся более 120 тысяч граждан Азербайджана, 61 тысяча граждан Армении, 247 тысяч граждан Таджикистана, 332 тысячи граждан Узбекистана, 115 тысяч граждан Киргизии и 152 тысячи граждан Украины.

Как сообщал NEWS.ru, несколько дней назад столичная полиция задержала на собрании в Федерации еврейских общин России 11 граждан Израиля и США, находившихся на территории РФ нелегально.

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