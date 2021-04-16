МВД пригрозило странам СНГ закрытием границ из-за нелегальных мигрантов

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Заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой призвал представителей стран СНГ провести профилактическую работу со своими гражданами из числа нелегальных мигрантов, находящихся на территории РФ. Об этом он сказала в ходе выступления на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу, — цитирует ТАСС Горового.

Он отметил, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ, которые в настоящее время находятся на территории России нелегально, за нарушение миграционных режимов применено не будет.

По данным правоохранителей, в России незаконно находятся более 120 тысяч граждан Азербайджана, 61 тысяча граждан Армении, 247 тысяч граждан Таджикистана, 332 тысячи граждан Узбекистана, 115 тысяч граждан Киргизии и 152 тысячи граждан Украины.

Как сообщал NEWS.ru, несколько дней назад столичная полиция задержала на собрании в Федерации еврейских общин России 11 граждан Израиля и США, находившихся на территории РФ нелегально.