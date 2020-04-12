МВД предупредило о фейковых СМС с угрозами нарушителям самоизоляции

Россияне начали получать СМС с угрозами штрафов и уголовного преследования за нарушение режима самоизоляции. Мошенники требуют оплатить фейковые штрафы в течение 24 часов.
Согласно опубликованному МВД скриншоту, получателям СМС сообщают, что их якобы уличили в нарушении карантина с помощью геолокации и уже оштрафовали по статье 20.6.1 КоАП.
Данные сообщения не соответствуют действительности! — подчеркнули в полиции.
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Как писал NEWS.ru, рассылки с угрозами начались 10 апреля. Некоторые абоненты получали персонализированные сообщения с указанием фамилии и имени.
Режим самоизоляции заработал в Москве и большинстве регионов с 28 марта, когда из-за коронавируса в стране начались нерабочие дни и начали закрываться предприятия сферы услуг.
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