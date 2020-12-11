МВД предлагает расширить список запрещённых стероидов

https://static.news.ru/photo/a682fd24-3bbe-11eb-9132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оборот в России ещё девяти анаболических стероидов и стимуляторов, используемых спортсменами может взять под контроль МВД. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Главное управление МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ГУНК) разработало проект постановления правительства РФ.

Предполагается установить меры государственного контроля в отношении девяти новых сильнодействующих веществ: 6-хлортестостерона, овандротона, метилклостебола, метилстенболона, DMAA, N-MePEA, N,N-MePEA, соматотропина и пагоклона, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в ведомстве отмечают, что большинство указанных веществ относится к анаболическим стероидам, а также стимуляторам, используемым в качестве допинга в спортивной среде. Производство и реализация такого инновационного спортивного питания приносит большую прибыль, в него вовлекаются всё новые люди.

В МВД добавили, что за 2019 год и девять месяцев 2020 года российскими правоохранителями изъято порядка 1,5 тонны сильнодействующих веществ, из которых более трети — это анаболические стероиды, а также стимуляторы, используемых в качестве допинга в спорте.

Ранее сообщалось, что девять видов стимуляторов и анаболиков, используемых спортсменами, внесены в список веществ, которые попадают под статью о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Речь идёт о 19-норандростероне, андроизоксазоле, гидроксистенозололе, диенолоне, зилпатероле, метилдиендионе, силандроне, трестолоне и этилдиенолоне.

Теперь для производства этих веществ необходима специальная лицензия, а для покупки — рецепт. Инициатором введения ограничений выступило МВД.

Как писал News.ru, несколько анаболических стероидов внесены в список сильнодействующих веществ. В перечень вошли такие анаболики, как меболазин, пропетандрол, роксиболон, энестебол и эпитиостанол. Все они являются модификациями препаратов, которые ранее были включены в список. Указанные стероиды изымаются из свободного оборота, но не запрещаются.