https://static.news.ru/photo/38eae312-5c8f-11ea-88ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Спиртные напитки не должны свободно продаваться на объектах транспорта. С таким заявлением выступил начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.

Правонарушения происходят на почве употребления алкоголя, поэтому решение проблемы — в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полёту лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, — отметил представитель МВД в интервью общефедеральной газете железнодорожников «Гудок».

При этом он добавил, что ужесточение санкций не влияет на ситуацию. На воздушном транспорте выросли штрафы, появились чёрные списки, а у экипажей — дополнительные полномочия. Однако все эти факторы не повлияли на сокращение количества дебоширов.

Как ранее писал NEWS.ru, пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать.