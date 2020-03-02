Спиртные напитки не должны свободно продаваться на объектах транспорта. С таким заявлением выступил начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.
Правонарушения происходят на почве употребления алкоголя, поэтому решение проблемы — в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полёту лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, — отметил представитель МВД в интервью общефедеральной газете железнодорожников «Гудок».
При этом он добавил, что ужесточение санкций не влияет на ситуацию. На воздушном транспорте выросли штрафы, появились чёрные списки, а у экипажей — дополнительные полномочия. Однако все эти факторы не повлияли на сокращение количества дебоширов.
Как ранее писал NEWS.ru, пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать.
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