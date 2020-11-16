МВД потратит 55 млрд на искусственный интеллект для поимки преступников

https://static.news.ru/photo/0b5f481c-27ea-11eb-9c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России представило проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для выявления связи между преступлениями и поиска нарушителей закона.

Ведомство раскрыло свои планы по развитию цифровых технологий на стратегической сессии, которую проводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 12 ноября. На проект искусственного интеллекта из федерального бюджета выделят более 55 млрд рублей.

В документах, с которыми ознакомился «Коммерсант», указано что в 2020 году МВД начнёт готовить технические задания на проведение научно-исследовательских работ по внедрению технологий ИИ в работу полиции, а в 2023 году предполагается начать работы по созданию соответствующего софта. Среди прочего, ИИ будут использовать для поиска серийных преступников и для реконструкции внешности человека по образцам биоматериала с мест преступлений.

Правоохранительные органы уже активно используют ИИ в своей деятельности, однако в основном это технологии по распознаванию лиц на изображениях. В частности, МВД таким образом ищет нарушителей правил дорожного движения.

Ранее NEWS.ru писал о разработке международной группы учёных — алгоритме, способном выявить потенциально опасных водителей в потоке машин.