МВД потратит 55 млрд на искусственный интеллект для поимки преступников

Министерство внутренних дел России представило проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для выявления связи между преступлениями и поиска нарушителей закона.
Ведомство раскрыло свои планы по развитию цифровых технологий на стратегической сессии, которую проводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 12 ноября. На проект искусственного интеллекта из федерального бюджета выделят более 55 млрд рублей.
В документах, с которыми
Правоохранительные органы уже активно используют ИИ в своей деятельности, однако в основном это технологии по распознаванию лиц на изображениях. В частности, МВД таким образом ищет нарушителей правил дорожного движения.
Ранее NEWS.ru писал о разработке международной группы учёных — алгоритме, способном выявить потенциально опасных водителей в потоке машин.