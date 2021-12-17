МВД посоветовало перед поездкой заграницу придумать условный знак о помощи

Перед поездкой за границу следует придумать условный знак для просьбы о помощи, посоветовали в МВД России. По их словам, кодовая фраза может помочь в случае похищения или насильственного удержания, когда преступники контролируют телефонный разговор, передаёт ТАСС.

Перед поездкой за границу на работу или учёбу необходимо придумать слово или фразу, которая будет означать, что вы в опасности и нуждаетесь в помощи, — сказали в ведомстве.

Специалисты поясняют, что это должна быть очень простая фраза, которая не вызовет подозрений у преступников. По их мнению, часто произнесение кодовой фразы является единственным способом сообщить, что человек находится в опасной ситуации. Это может пригодится, например, в случае похищения или насильственного удержания, когда телефонный разговор проходит под контролем преступников.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Шередько 12 декабря пропала в Камбодже после того, как познакомилась соцсетях, а после встретилась с гражданином Китая. Новый знакомый сначала говорил, что девушка после свидания якобы уехала домой, а после стал требовать $10 тысяч за сведения о её местонахождении. Позднее подруга девушки сообщила, что Анастасия нашлась живой. Она сейчас находится дома. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошло похищение и как россиянке удалось вернуться домой.