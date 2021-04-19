МВД попросило россиян не приходить на акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/7183832e-a0f8-11eb-a6a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы предостерегли россиян от участия в несанкционированных акциях, анонсированных оппозицией. В МВД пригрозили всем, кто решит примкнуть к протестующим, ответственностью вплоть до уголовной.

В ведомстве попросили граждан отказаться от посещения площадей и улиц, заявленных как места проведения несогласованных акций, в обозначенное организаторами время.

Там напомнили об опасности заражения коронавирусом, риск которого возрастает в местах массового скопления людей, а также не исключили «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка».

В МВД также предложили проследить за близкими и знакомыми, особенно несовершеннолетними, чтобы те также не стали участниками оппозиционных акций.

Самим же организаторам ведомство напомнило о запрете проведения публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. Такое требование установлено статьёй 8 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Российские силовики не допустят дестабилизации обстановки и примут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны, добавили в МВД.

Ранее сторонники осуждённого оппозиционера Алексея Навального анонсировали акции в разных городах России в его поддержку. В Интернете была организована регистрация граждан. Однако их персональные данные, как оказалось, были слиты в Сеть.