МВД попросило россиян не приходить на акции в поддержку Навального

Правоохранительные органы предостерегли россиян от участия в несанкционированных акциях, анонсированных оппозицией. В МВД пригрозили всем, кто решит примкнуть к протестующим, ответственностью вплоть до уголовной.
В ведомстве попросили граждан отказаться от посещения площадей и улиц, заявленных как места проведения несогласованных акций, в обозначенное организаторами время.
Там напомнили об опасности заражения коронавирусом, риск которого возрастает в местах массового скопления людей, а также не исключили «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка».
В МВД также предложили проследить за близкими и знакомыми, особенно несовершеннолетними, чтобы те также не стали участниками оппозиционных акций.
Самим же организаторам ведомство напомнило о запрете проведения публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. Такое требование установлено статьёй 8 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Российские силовики не допустят дестабилизации обстановки и примут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны, добавили в МВД.
Ранее сторонники осуждённого оппозиционера Алексея Навального анонсировали акции в разных городах России в его поддержку. В Интернете была организована регистрация граждан. Однако их персональные данные, как оказалось, были слиты в Сеть.