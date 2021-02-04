МВД может получить доступ к телефонным книгам владельцев смартфонов

https://static.news.ru/photo/e19fd0c8-6786-11eb-a74e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, скоро должен появиться модуль «Антимошенник». Это усложнит деятельность телефонных мошенников, но и для пользователей несёт потенциальные риски — в случае утечки их контакты могут оказаться в свободном доступе.

МВД объявило тендер на доработку своего официального мобильного приложения в размере 63 млн рублей. Исполнитель должен интегрировать в приложение модуль «Антимошенник», который позволит пользователям приложения распознавать звонки с мошеннических номеров. Для корректной работы модуля приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя, — сообщает «Коммерсант».

Модуль «Антимошенник» будет соединяться с информационной системой полиции, и каждый звонок с неизвестного номера будет сопоставляться со списком мошеннических номеров, зафиксированных в МВД. В случае совпадения, пользователь приложения увидит на экране предупреждение о возможном звонке от мошенников.

Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд считает, что МВД таким образом планирует пополнить свою базу за счёт контактов пользователей. Однако, по его мнению, это несёт немалые риски утечки данных, поскольку обработка будет происходить на сторонних серверах.

Победителя тендера должны определить 1 марта.

Мобильное приложение МВД было запущено в 2014 году, оно позволяет получить информацию о ближайших отделах полиции и данные о разыскиваемых преступниках, а также экстренно вызвать полицию.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор компании Zecurion, занимающейся защитой персональных данных, Алексей Раевский заявил, что есть возможность помочь россиянам, чьи телефоны попали в базу мошенников. По его словам, надо очень внимательно относиться к тому, кто и зачем звонит. Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий, то они могут перестать звонить, пояснил эксперт. Он добавил, что главное — никогда не называть по телефону CVV-код с обратной стороны банковской карты или пароль для подтверждения операций из SMS-сообщений.