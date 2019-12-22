https://static.news.ru/photo/4c2c1904-24d7-11ea-a6d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosgvard.ru

20 декабря в новотроицкой школе Республики Татарстан действительно проходили учения с участием школьников, сообщили в местном МВД. Там назвали мероприятие «тактико-строевыми занятиями с личным составом подразделения».

В ведомстве отметили, что детей контролировали педагоги и никто из них якобы не пострадал. Ученики и школьная администрация были проинструктированы о мерах личной безопасности.

Организатором был районный отдел министерства. При этом мероприятие не согласовали с республиканским ведомством, из-за чего было принято решение о проведении проверки, сообщается на сайте МВД.

Инцидент произошёл в селе Новотроицкое Тукаевского района. Росгвардейцы отрабатывали действия по прекращению массовых беспорядков. По словам пользователей соцсетей, учащихся просили нападать на вооружённых щитами силовиков, а те «скручивали и давали отпор» девятиклассникам.

Ранее NEWS.ru писал, что один из учащихся рассказал о том, как проходили учения. По его словам, несколько школьников получили травмы.