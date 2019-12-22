20 декабря в новотроицкой школе Республики Татарстан действительно проходили учения с участием школьников, сообщили в местном МВД. Там назвали мероприятие «тактико-строевыми занятиями с личным составом подразделения».
В ведомстве отметили, что детей контролировали педагоги и никто из них якобы не пострадал. Ученики и школьная администрация были проинструктированы о мерах личной безопасности.
Организатором был районный отдел министерства. При этом мероприятие не согласовали с республиканским ведомством, из-за чего было принято решение о проведении проверки,
Инцидент произошёл в селе Новотроицкое Тукаевского района. Росгвардейцы отрабатывали действия по прекращению массовых беспорядков. По словам пользователей соцсетей, учащихся просили нападать на вооружённых щитами силовиков, а те «скручивали и давали отпор» девятиклассникам.
Ранее NEWS.ru писал, что один из учащихся рассказал о том, как проходили учения. По его словам, несколько школьников получили травмы.
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