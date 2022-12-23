МВД подсчитало, какой ущерб нанесли преступники в России за 11 месяцев МВД: ущерб от преступлений за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей

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Ущерб в размере 700 млрд рублей нанесли преступники в России за 11 месяцев 2022 года, заявили в МВД. Большая часть приходится на преступления, совершенные в городах и поселках городского типа.

Это на 8,6 процента меньше аналогичного показателя прошлого года, — заявили в министерстве.

По данным МВД, на 0,7 процента снизилось количество преступлений экономической направленности. За январь — ноябрь 2022 года более 106 тысяч таких деяний принесло ущерба на 322,5 миллиарда рублей.

Ранее в Иркутске задержали молодого человека, которого подозревают в серии краж, совершенных в обличье женщины. По предварительным данным, в конце ноября 2022 года в полицию поступило сообщение о квартирной краже. На камерах, расположенных в подъезде жилого дома, видно, что к совершению преступления может быть причастна блондинка на каблуках, которая оказалась 30-летним мужчиной.

19 октября глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга и Федерального казначейства РФ установили факт участия экс-замминистра Минэнерго в получении взятки на 227 млн рублей. Министр пояснил, что деньги передавались через третьих лиц с использованием расчетных счетов в иностранных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов. Имени подозреваемого Колокольцев не назвал.