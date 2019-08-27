Представители Министерства внутренних дел положительно оценили предложение банков о длительной блокировке карт клиентов, подозреваемых в мошенничестве.
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По его словам, в МВД считают, что предлагаемых 30 дней достаточно для разбора ситуации и заведения дела. При этом в большинстве банков уверены, что замораживать следует именно ту сумму, которая вызывает подозрения, а не всю карту целиком, отметил он.
Как ранее писал News.ru, банкиры придумали новый способ борьбы с мошенниками, ворующими деньги с пластиковых карт россиян. В финансовых организациях предлагают блокировать карты в случае совершения подозрительных операций.