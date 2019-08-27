https://static.news.ru/photo/6e876056-c8fe-11e9-a7ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представители Министерства внутренних дел положительно оценили предложение банков о длительной блокировке карт клиентов, подозреваемых в мошенничестве.

Эту информацию предоставил журналистам РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

По его словам, в МВД считают, что предлагаемых 30 дней достаточно для разбора ситуации и заведения дела. При этом в большинстве банков уверены, что замораживать следует именно ту сумму, которая вызывает подозрения, а не всю карту целиком, отметил он.

Как ранее писал News.ru, банкиры придумали новый способ борьбы с мошенниками, ворующими деньги с пластиковых карт россиян. В финансовых организациях предлагают блокировать карты в случае совершения подозрительных операций.