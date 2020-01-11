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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус составил прогноз выпадения осадков в Москве.

По словам синоптика, к утру воскресенья следует ожидать около 5–10 сантиметров снега. Но сегодня снег был очень влажный, так что эта цифра будет меньше, но в целом можно рассчитывать, что...