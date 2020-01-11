ГУ МВД России по Республике Крым сообщило, что девять тысяч жителей региона получили паспорта граждан РФ в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.
За 12 месяцев прошлого года получено 11 тыс. 247 заявлений о приёме в гражданство РФ. По ним вынесено 8 тыс. 872 положительных решения, остальные в настоящее время находятся на рассмотрении, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что к ней за помощью обратились десятки жителей Крыма, столкнувшихся с проблемами при получении российского гражданства.
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