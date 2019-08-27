Сотрудники ГУ МВД на транспорте перекрыли канал поставки героина в Россию, который был организован преступной группой. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, наркотики поставлялись в Москву с помощью железнодорожного и воздушного транспорта. Позже их распространяли в другие регионы.
Она сообщила, что подозреваемых удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В районе села Бужаниново Сергиево-Посадского района был остановлен автомобиль, в котором находились двое мужчин. При досмотре у них изъято почти три кг героина в упаковке, —
уточнилаВолк.
Представитель ведомства добавила, что в настоящее время один из фигурантов находится под стражей. Обстоятельства деятельности преступников выясняются.
Ранее News.ru писал, что хорватская пограничная полиция задержала двух подозреваемых в контрабанде наркотиков на въезде из Черногории. Стражи порядка изъяли около 340 кг марихуаны.