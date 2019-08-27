https://static.news.ru/photo/671ff15a-c8d8-11e9-82a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники ГУ МВД на транспорте перекрыли канал поставки героина в Россию, который был организован преступной группой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, наркотики поставлялись в Москву с помощью железнодорожного и воздушного транспорта. Позже их распространяли в другие регионы.

Она сообщила, что подозреваемых удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В районе села Бужаниново Сергиево-Посадского района был остановлен автомобиль, в котором находились двое мужчин. При досмотре у них изъято почти три кг героина в упаковке, — уточнила Волк.

Представитель ведомства добавила, что в настоящее время один из фигурантов находится под стражей. Обстоятельства деятельности преступников выясняются.

Ранее News.ru писал, что хорватская пограничная полиция задержала двух подозреваемых в контрабанде наркотиков на въезде из Черногории. Стражи порядка изъяли около 340 кг марихуаны.