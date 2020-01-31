https://static.news.ru/photo/3aa91db2-43f9-11ea-a53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел намерено отказаться от плановых проверок организаций, использующих труд работников-иностранцев.

Во время таких проверок выявляются нелегальные мигранты, а также проверяется исполнение требований по оформлению трудовых отношений с такими работниками. Плановые проверки предприятий высокого риска происходят раз в год, компании из категории низкого риска проверяются раз в 10 лет.

Практика показала неэффективность планового формата проверок, так как они зачастую сопряжены с «множеством бюрократических издержек контролирующих органов и субъектов надзора», рассказали «Парламентской газете» в МВД.

Согласно законопроекту МВД, для оснований внеплановых проверок станет истечение срока исполнения предписания по выявленному ранее нарушению, приказ руководителя органа госнадзора или требование прокурора, а также заявление гражданина или чиновника либо сообщение прессы о фактах нарушения миграционного режима на конкретном предприятии.

Ранее NEWS.ru писал, что новых иностранных мигрантов в РФ обяжут проходить медицинское обследование. Иностранец, приезжающий в страну для работы, должен будет получить документ, подтверждающий отсутствие у него опасных недугов.