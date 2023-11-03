МВД опубликовало видео с обыском в доме Шабутдинова Оперативники обнаружили стопки денег при обыске в доме Шабутдинова

Фото: t.me/mediamvd

МВД России опубликовало в Сети видеокадры, на которых сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме блогера-миллионика Аяза Шабутдинова. В начале видео один из правоохранителей зачитывает ютуберу его права и информирует о дальнейших мероприятиях силовиков в стенах его квартиры. Кроме того, стражи порядка в присутствии понятых взломали внушительных размеров сейф Шабутдинова, в котором лежали стопки с пятитысячными купюрами. Блогер присутствовал при обысках.

По словам пресс-секретаря МВД Ирины Волк, Шабутдинов обвиняется в мошенничестве по статье 159 УК РФ. Следствие считает, что задержанный вместе с сообщниками «обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов». Для этого он использовал агрессивный маркетинг, предлагая купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые «якобы способны помочь начать успешный бизнес».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина радостно отреагировала на делопроизводство в отношении него. По ее словам, она ждала эту новость с весны. Также Мизулина сообщила, что в очереди на проверку уклонения от налогов и мошенничество стоят блогеры Михаил Литвин и Гусейн Гасанов. Она подчеркнула, что список подобных «инфомошенников» очень большой.

Шабутдинова задержали по прибытии из-за границы в Москву. Блогер отправился на съемную квартиру, где его и арестовали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.