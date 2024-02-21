МВД России развеяло слухи об ошибках в загранпаспортах россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД опровергло сообщения о массовых проблемах с выездом россиян за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах, сообщили в пресс-службе ведомства. В полиции заверили, что резкого увеличения числа обращений о замене документов не зафиксировано.

Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано, — сообщили в МВД.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что российские туристы массово жалуются на невозможность пересечь границу из-за ошибок в загранпаспортах старого образца. С такой проблемой сталкиваются владельцы документов без биометрии, оформленных в 2023 и 2024 годах.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подтверждал, что зафиксированы несколько инцидентов с документами. Эксперт добавил, что производство нового паспорта занимает не менее месяца, поэтому лучше проверять правильность оформления документа сразу в уполномоченной службе при получении. При этом он отметил, что допустимо параллельно иметь два заграничных паспорта на руках.