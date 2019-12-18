https://static.news.ru/photo/1f47f1d6-224f-11ea-b08e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД опровергло информацию об обысках у начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению министерства Виталия Сидоренко.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, распространённые в СМИ сведения о следственных действиях у генерал-майора внутренней службы Сидоренко, не соответствуют действительности.

По словам Волк, в настоящее время проводится проверка в связи с нарушением госконтракта по страхованию жизни полицейских. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, представленные подразделениями собственной безопасности МВД России.

Ранее сообщалось об обысках в квартире и обысках в компаниях миллиардера Михаила Гуцериева. По некоторым данным, бизнесмен успел скрыться за границей за день до оперативных мероприятий, якобы связанных с контрабандой нефти. По словам предпринимателя, всё это не более чем провокация, а в Кремле сообщили, что ничего об этом не знают.