МВД опровергло информацию об обысках у начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению министерства Виталия Сидоренко.
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По словам Волк, в настоящее время проводится проверка в связи с нарушением госконтракта по страхованию жизни полицейских. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, представленные подразделениями собственной безопасности МВД России.
Ранее сообщалось об обысках в квартире и обысках в компаниях миллиардера Михаила Гуцериева. По некоторым данным, бизнесмен успел скрыться за границей за день до оперативных мероприятий, якобы связанных с контрабандой нефти. По словам предпринимателя, всё это не более чем провокация, а в Кремле сообщили, что ничего об этом не знают.
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