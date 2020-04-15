МВД опровергло информацию о росте преступности в РФ

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В МВД РФ заявили, что оперативная обстановка в России остаётся спокойной. Ведомство не подтвердило прогнозы о росте преступности из-за пандемии коронавируса.

Анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь — март 2020 года свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой, — заявили в пресс-службе МВД РФ журналистам РИА Новости.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось число убийств и покушений на убийство на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 3,3%. Число разбоев уменьшилось на 22,4%, а грабежей — на 8,4%

Возросло число мошенничеств с использованием электронных средств платежа на 48,5%, более чем в два раза.

Ранее президент Федерации мигрантов Вадим Коженов спрогнозировал, что в России может возрасти преступность. Он связывает это с тем, что у гастарбайтеров закончатся деньги. NEWS.ru разбирался, ждут ли россиян новые 90-е.