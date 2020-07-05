МВД объявило взыскания за одинаковые жетоны полицейских на пикетах в Москве

https://static.news.ru/photo/3f1f1ef0-beb0-11ea-9097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство столичного главка МВД после служебной проверки объявило взыскание командиру роты 2-го оперативного полка городской полиции из-за одинаковых номеров на нагрудных знаках двоих его подчинённых. Несоответствие было замечено, по время задержаний журналистов в ходе одиночных пикетов 28 мая.

В тот день у здания главного управления МВД по горожу Москвы на Петровке проходила акция против ареста спецкора «Новой газеты» и депутата Совета депутатов московского муниципального округа Хамовники Ильи Азара. Журналист незадолго до этого был взят под стражу за проведение пикета в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тот был арестован в начале мая. В отношении активиста возбуждены четыре уголовных дела по статьям о вымогательстве, незаконном производстве и распространении порнографии, а также об оскорблении власти.

На защиту Азара вышли коллеги из других СМИ. Они также были задержаны правоохранителями. На двоих полицейских, которые уводили в автозак сотрудников радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, а также других пикетчиков, были замечены жетоны с одинаковым номером — 010474 МКВ. Подобное запрещено требованиями Должностного регламента.

Фотографии растиражировали СМИ. Однако один из полицейских, участвовавших в задержаниях, позже уверял, что у него с коллегой были разные жетоны. Он предположил , что на фотографии номера были отредактированы.

О том, что внутренняя проверка фактически подтвердила нарушение со стороны силовиков требований Положения о нагрудном знаке, пишет «Новая газета» со ссылкой на письмо замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России Евгения Артёмова. Ответ был дан на обращение главных редакторов «Эха Москвы» и «Новой газеты».

Нагрудные знаки полицейские начали получать с 2011 года для того, чтобы их можно было в случае необходимости идентифицировать внутри самого ведомства. Жетон сотрудника должен иметь уникальный набор символов. Изготовление дубликатов таких знаков или использование чужих запрещено. Их утрата или отсутствие предполагают дисциплинарное взыскание. Восстановленный жетон выдаётся с новым номером.

Несмотря на обязанность носить жетоны, полицейских — особенно во время разгона несанкционированных протестных акций — неоднократно замечали без них, при задержании участников таких мероприятий некоторые правоохранители носили их под жилетами.

После критики за отсутствие опознавательных знаков у бойцов Росгвардии, в 2019 году ведомство также занялось разработкой жетонов.

Из-за майского инцидента с идентичными жетонами правозащитники заподозрили силовиков в преднамеренном использовании так называемых жетонов прикрытия с вымышленными номерами полицейских. По мнению общественников, подобное делается преднамеренно, чтобы свести на нет возможность идентификации правоохранителей и фактически развязать им руки.

Подобная мера, если она действительно имела место, могла стать ответом на появляющиеся время от времени в социальных сетях призывы оказывать физическое воздействие на полицейских и их семьи. Одним из наиболее резонансных дел в этой связи в 2019 году стало уголовное преследование блогера Владислава Синицы, разместившего под ником «Макс Стеклов» запись в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, обеспечивающих безопасность во время несогласованных акций. В сентябре его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В декабре международная правозащитная организация «Мемориал» назвала мужчину политическим заключённым.

Между тем, в столичном главке МВД в мае обещали дать разъяснения, почему у двоих сотрудников полиции, которые производили задержания журналистов, были жетоны с одинаковыми номерами. Однако в документе, опубликованном «Новой газетой», сказано только о взыскании. О том, почему подобное стало возможным, не сказано ни слова. Также не уточняется, были ли наказаны полицейские, надевшие идентичные жетоны.

Задержания за проведения одиночных пикетов в правоохранительных органах ранее объяснили запретом на любые публичные мероприятия во время режима самоизоляции. Он действовал в Москве с 15 апреля до 9 июня. В полиции утверждали, что под запрет попадали любые протестные акции.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, и после отмены ограничений, 3 июля, полицейские вновь задерживали проводивших одиночные пикеты журналистов. На этот раз работники СМИ вышли к зданию ФСБ на Лубянской площади в поддержку коллеги Светланы Прокопьевой. В общей сложности в отделение доставили около двух десятков человек, в том числе — в очередной раз журналиста и депутата Азара.

Дело в отношении Прокопьевой было возбуждено после передачи в эфире «Эха Москвы» в ноябре 2018 года, в ходе которой та рассуждала о теракте в здании ФСБ в Архангельске и его возможных причинах. Она допустила, что причиной могли стать «государственные репрессии». Текст передачи был впоследствии опубликован Псковской лентой новостей. По требованию Роспотребнадзора и эфир, и статья были удалены, а оба СМИ оштрафованы. 3 июля стало известно, что гособвинение попросило суд приговорить журналистку к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма.

Взрыв в ФСБ в Архангельске произошёл 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний Михаил Ж., который погиб на месте происшествия. По данным следствия, он придерживался анархистских взглядов.