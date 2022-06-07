МВД объявило в розыск соратника Навального МВД объявило в розыск оппозиционера Владимира Милова

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Владимир Милов

Политик, соратник Алексея Навального и в прошлом замминистра энергетики России Владимир Милов (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) объявлен в розыск как фигурант уголовного дела. Такая информация появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сообщается на сайте МВД.

Милов весной 2021 года сообщил, что уехал из России. О том, что он стал фигурантом уголовного дела, до настоящего времени официально не сообщалось.

6 мая Министерство юстиции России внесло в перечень физлиц-иноагентов музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна. Список СМИ-иноагентов пополнили соратники Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена, исполняет функции иностранного агента) — Владимир Милов и Любовь Соболь. Также СМИ-иноагентом признали лидера движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана.