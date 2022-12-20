МВД объявило в розыск галериста Марата Гельмана

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Марат Гельман

Галерист Марат Гельман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в федеральный розыск, следует из данных базы розыска МВД. В базе указано, что Гельман разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно не сообщается.

С 2002-го по 2004 год Марат Гельман был заместителем генерального директора ОАО «Первый канал». В 2009 году основал музей PERMM и был его руководителем по 2013 год. В июне 2013-го господин Гельман был уволен с этого поста и уехал из Перми — после смены пермского губернатора и череды скандалов. Галерист с 2014 года проживает в Черногории, где в 2015 году стал соучредителем арт-резиденции в Которе. В реестр иноагентов Гельман попал 30 декабря 2021 года.

Ранее в базе данных уголовного розыска МВД появились инициалы адвоката Ильи Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также как и Гельман Новиков разыскивается по статье УК РФ, по какой именно не уточняется.

Ранее сообщалось, что в список физлиц-иноагентов Минюста России попали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, ведущая телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Анна Монгайт. В реестре также оказался экс-юрист уфимского штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Федор Телин.