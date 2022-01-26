МВД объявило в розыск экс-координатора штаба Навального Олега Степанова

Бывший координатор московского штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, иноагентом, деятельность запрещена) Олег Степанов объявлен в розыск Министерством внутренних дел. Об этом сообщается в базе данных ведомства. В карточке Степанова говорится, что он разыскивается по статье УК, однако по какой именно, не уточняется.

Степанов является фигурантом так называемого санитарного дела — уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве. Среди обвиняемых — сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм. По этому делу Степанова приговорили к году ограничения свободы.

Ранее МВД РФ объявило в федеральный розыск ещё одного фигуранта дела — Олега Навального. До этого ФСИН попросила суд заменить ему условное наказание на реальный срок по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил. Адвокат подозреваемого сообщил, что причиной для объявления в розыск стал тот факт, что родственник оппозиционера не являлся отмечаться во ФСИН после приговора.