МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова, осужденного на 10 лет за взятку

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/АГН «Москва»

Вадим Белоусов (справа)

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, согласно данным из базы ведомства. Он осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей. Приговор был вынесен 3 августа, однако экс-парламентарий вину не признал и не явился в суд, где после оглашения постановления его должны были заключить под стражу. На время слушания дела он находился под подпиской о невыезде.

Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ, — говорится в базе ведомства.

25 августа суд рассмотрит жалобу защиты осужденного, сообщает ТАСС.

По данным следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главный бухгалтер челябинской компании «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили от дорожно-строительной компании взятку за приоритет при распределении госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог на общую сумму 3,25 млрд рублей.

Помимо 10 лет строгого режима, Белоусова оштрафовали на 500 млн рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и запретили занимать определенные должности три года.