МВД объяснило уголовное дело за митинг 23 января опасностью коронавируса

https://static.news.ru/photo/c28aadb8-623e-11eb-ade1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГУ МВД по Москве объяснило возбуждение уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемических норм, в рамках которого 27 января прошли массовые обыски у соратников политика Алексея Навального и журналистов. Силовики считают, что акция в поддержку оппозиционера, которая состоялась 23 января, могла привести к массовым заражениям коронавирусом.

Согласно полученным полицейскими данным среди лиц, принимавших участие в публичном мероприятии, присутствовали граждане, которые должны были находиться в режиме изоляции по местам проживаний в связи с имеющимся заболеванием COVID-19, — говорится на сайте ведомства.

В МВД считают, что это создало угрозу массового заболевания вирусом. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 1 стати 236 УК РФ.

27 января у многих сотрудников штабов Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иностранным агентом») прошли обыски. В отдельных случаях силовики приходили по месту прописки, где сами активисты не проживают. Также обыски прошли по месту прописки главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова (там находилась его мама, на здоровье которой действия силовиков оказали негативное воздействие), также полиция пришла к родителям журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Действия силовиков связаны с возбуждённым ранее уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Брата Алексея Навального Олега, лидера «Альянса врачей» и личного врача Навального Евгении Васильевой, юриста ФБК Любови Соболь и координатора московского штаба Навального Олега Степанова арестовали. Обвинение хочет добиться их домашнего ареста.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.