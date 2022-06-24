С 1 июля в России заработает единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». Соответствующий приказ опубликовало МВД РФ на официальном интернет-портале правовой информации.
Сообщается, что с помощью этой базы компании смогут проверять своих водителей, нарушали ли они правила дорожного движения и лишались ли они водительских прав. Сами автовладельцы также смогут фиксировать эту информацию.
Витрина данных ГИБДД используется для предоставления данных по компетенции Госавтоинспекции, используемых при осуществлении межведомственного обмена в целях оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций, — сообщается в приказе.
Также в МВД заявили, что с 1 июля заработают и другие подсистемы, такие как «Оперативная выборка данных» и «Надзор ГИБДД».
Ранее российское правительство одобрило законопроект, направленный на повышение безопасности дорожного движения. Власти собираются повысить безопасность на дороге путем обеспечения нужных знаний и навыков тех, кто получает водительские права. До этого в России продляли на три года действие водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года, до 31 декабря 2023-го.