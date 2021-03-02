МВД не станет хранить отпечатки россиян до их смерти

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Законопроект МВД России о хранении отпечатков пальцев россиян до 100 лет или до смерти решили не разрабатывать. При этом независимую антикоррупционную экспертизу он прошёл, уточнили в ведомстве.

МВД отказалось от дальнейшей разработки законопроекта, согласно которому органы внутренних дел могут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими 100 лет, — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

Комментариями МВД агентство пока не располагает.

О том, что МВД занялось этим проектом, стало известно 20 февраля 2021 года. Изменения предлагалось внести в статью 13 федерального закона о государственной дактилоскопической регистрации в РФ.

Причиной такого решения в ведомстве назвали тенденциею к росту числа граждан старше 80 лет в России, писал NEWS.ru.

Так, в России в 2015–2020 годах число людей старше 80 лет увеличилось с 4,4 млн до 5,6 млн. В таком возрасте высок риск старческой деменции, из-за чего люди могут потеряться, а их отпечатки в базе МВД позволят быстрее им помочь.