https://static.news.ru/photo/0808f934-2236-11ea-ad46-fa163e074e61_660.jpg Борис Дубровский Фото: kremlin.ru

Полиция Челябинской области не проводит никаких новых проверок в отношении экс-главы региона Бориса Дубровского.

Об этом РИА Новости рассказал представитель областного главка МВД. Проводятся ли подобные мероприятия какими-либо другими подразделениями ведомства, агентству не известно.

Уголовное дело в отношении Дубровского было возбуждено по результатам проверки антимонопольной службы. Его заподозрили в причастности к картельному сговору в сфере дорожного строительства.

Как писал NEWS.ru вскоре дело против экс-губернатора закрыли. По словам адвоката Рустама Курмаева, постановление о его возбуждении было признано необоснованным и незаконным.