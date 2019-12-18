Полиция Челябинской области не проводит никаких новых проверок в отношении экс-главы региона Бориса Дубровского.
Об этом РИА Новости
Уголовное дело в отношении Дубровского было возбуждено по результатам проверки антимонопольной службы. Его заподозрили в причастности к картельному сговору в сфере дорожного строительства.
Как писал NEWS.ru вскоре дело против экс-губернатора закрыли. По словам адвоката Рустама Курмаева, постановление о его возбуждении было признано необоснованным и незаконным.
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