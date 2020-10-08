МВД не подтверждает провоз самолётом бутылок из номера Навального

https://static.news.ru/photo/00b8526e-0968-11eb-ba3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Сведения о провозе самолётом бутылок с водой из гостиничного номера блогера Алексея Навального в Томске не подтверждаются, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Так в ведомстве отреагировали сообщения в СМИ о том, что на территории Германии было проведено токсикологическое исследование бутылки, отданной на исследование соратницей оппозиционера Марией Певчих, на которой якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества. В публикациях говорилось, что бутылку перевезли из Томска автомобилем и самолётом.

В ходе прохождения Марией Певчих предполётного досмотра в аэропорту «Толмачёво» (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо ёмкости объёмом свыше 100 миллилитров, в том числе бутылка с водой, отсутствовали, — говорится в сообщении МВД.

В пресс-службе добавили, что после прохождения досмотра Певчих приобрела в автомате по продаже напитков в стерильной зоне воздушной гавани бутылку воды «Святой источник» объёмом 500 мм, с которой она прибыла в Омск.

Как писал NEWS.ru, следователи транспортной полиции продлили проверку по факту госпитализации оппозиционера в Омске в августе.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что слова Навального о том, что его отравили российские спецслужбы, являются «тупой русофобской пропагандой».

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.