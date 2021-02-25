МВД назвало регионы, лидирующие по росту преступности

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МВД назвало регионы, которые лидируют по приросту преступности с начала года. Это Тульская область и Адыгея.

Согласно статистике министерства, темпы прироста числа преступлений в Тульской области составили 28%, в Адыгее — 21%. В пятёрку регионов — лидеров по росту преступности также вошли Камчатский край с показателем 15,2%, Севастополь (15,1%), Алтай (15%), сообщается на сайте ведомства.

Снижение числа преступлений с начала года на 37,6% зафиксировано в Карачаево-Черкесии, Ненецком автономном округе — на 35%, Еврейской автономной области — на 31,9%.

Всего же с начала года на территории страны зафиксировано снижение числа преступлений. По сравнению с январём прошлого года их стало меньше на 6,6%, в том числе умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 12,4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несмотря на то, что общее количество уголовных преступлений в России в 2020 году выросло на 1%, общая картина преступности изменилась, следует из данных Министерства внутренних дел (МВД). Так, число насильственных преступлений заметно снизилось, но выросло число правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (на 73,4%).