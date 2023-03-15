МВД накрыло крупную сеть по продаже запрещенных препаратов МВД накрыло крупную сеть по продаже запрещенных препаратов в Московском регионе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МВД России задержало восемь «фармацевтов», входивших в масштабную сеть по продаже сильнодействующих препаратов через псевдоаптеки в Московском регионе, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Следователи изъяли более 150 килограммов различных веществ: 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул на 35 миллионов рублей.

Следователями следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела в отношении восьми руководителей и участников организованных групп. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере, — сказала Волк.

Покупателями становились наркоманы, которые приобретали вещества по завышенным на 1000% ценам. Купить препараты можно было в нежилом помещении под вывесками аптечных пунктов. Попасть туда могли только постоянные клиенты по предварительной договоренности.

Злоумышленники действовали с марта 2022 по февраль 2023 года на территории Москвы и Подмосковья.

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