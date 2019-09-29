Проверку начали после публикации в соцсетях фотографий девушки, одетой в форму полицейского, сделанных в стенах Тверском ОВД Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
В связи с появлением на ряде интернет-ресурсов публикации с фотографиями с девушкой в форменном обмундировании полицейскими по городу Москве проводится проверка, — цитирует сообщение телеканал «
360».
Фотосессию, как пишет Telegram-канал
Как писал News.ru, 22 мая во Владивостоке ученики 11-го класса устроили костюмированную вечеринку, вызвавшую скандал. Одной из участниц карнавала полиция выписала штраф за то, что девушка была в форме полиции со знаками отличия. Силовики также грозились наказать родителей выпускницы. Позднее они обещали оштрафовать двоих учеников.