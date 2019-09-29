Журналист Илья Азар со сцены на митинге в поддержку фигурантов «московского дела» в Москве предложил выступить с поддержкой Владислава Синицы, осуждённого на пять лет за твит про силовиков.

По его словам, присутствующие «немного меньше» поддерживают этого фигурната. Он считает, что это несправедливо, передаёт корреспондент News.ru. Никого нельзя сажать за слова, никакие слова вообще, потому что сегодня сажают за...