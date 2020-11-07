МВД: каждое четвёртое преступление в России совершается в сфере IT

Каждое четвёртое зарегистрированное преступление в РФ совершается с применением новых технологий в сфере IT, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Он также добавил, что ведомство против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 км/ч до 10 км/ч,
Накануне стало известно, что Центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом создадут в РФ согласно национальному проекту «Цифровая экономика», заявил руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания комитета Совфеда по экономической политике, посвящённого обсуждению нацпрограммы.
Злоумышленники резко нарастили свою активность в первом полугодии 2020 года, то есть во время наиболее жёстких карантинных ограничений в России, хищения коснулись банковских счетов. Активность телефонных мошенников выросла за это время в четыре раза, сообщил ЦБ РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям пришла к выводу, что предложенный Минцифры пакет поправок к закону «Об информации» запретит любые протоколы шифрования.