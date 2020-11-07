МВД: каждое четвёртое преступление в России совершается в сфере IT

https://static.news.ru/photo/8fba1510-20dd-11eb-8c25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждое четвёртое зарегистрированное преступление в РФ совершается с применением новых технологий в сфере IT, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Он также добавил, что ведомство против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, передаёт телеканал «Россия 1». В связи с массовым оснащением дорог средствами фото и видеофиксации нарушений в 2013 году был введён нештрафуемый порог, который и про сей день составляет превышение скорости на 20 км/ч. Однако с 2018 года рассматривается вопрос о штрафе при превышении больше, чем на 10 км/ч — с такой инициативой выступал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Накануне стало известно, что Центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом создадут в РФ согласно национальному проекту «Цифровая экономика», заявил руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания комитета Совфеда по экономической политике, посвящённого обсуждению нацпрограммы.

Злоумышленники резко нарастили свою активность в первом полугодии 2020 года, то есть во время наиболее жёстких карантинных ограничений в России, хищения коснулись банковских счетов. Активность телефонных мошенников выросла за это время в четыре раза, сообщил ЦБ РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям пришла к выводу, что предложенный Минцифры пакет поправок к закону «Об информации» запретит любые протоколы шифрования.