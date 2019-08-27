https://static.news.ru/photo/25a59e90-c8d4-11e9-9e67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Дмитрий Мирясов извинился за похищение и пытки местного жителя Александра Новосёлова, которые он пережил в 2004 году. Мужчина подвергся злоупотреблениям со стороны двух сотрудников милиции и бизнесмена, на тот момент — будущего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

Приношу извинения за нарушения Ваших прав бывшими сотрудниками Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области Евгением Ворониным и Романом Маркеевым, имевшим место в 2004 году, — цитирует документ « Комитет против пыток ».

Новосёлова подвергли пыткам и заставили сказать, что покушение на Олега Сорокина устроили замглавы регионального заксобрания Михаил Дикин и его брат Александр, а также начальник местного РОВД. В прокуратуре пожаловавшего на пытки нижегородца заверили, что это было оперативным экспериментом, а Дикиных отправили в места лишения свободы.

Уголовное дело о похищении и пытках завели только летом 2017 года после решения ЕСПЧ в пользу Новосёлова. Весной 2018 года Маркеева и Воронина арестовали. Экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин сначала попал в СИЗО по делу о взятке, а затем ему предъявили обвинение в похищении подвергшегося пыткам мужчины.

Полицейские Евгений Воронин и Роман Маркеев в марте получили по пять и пять с половиной лет колонии. Олега Сорокина приговорили к 10 годам колонии.

Как писал News.ru, ранее глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что в УК РФ следует добавить статью об ответственности за применение пыток. Общественник добавил, что подобные насильственные действия запрещены Конституцией страны.