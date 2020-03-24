Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишь 8% российских школ продолжают учебный процесс в обычном режиме, а остальные из-за распространения коронавируса перешли на дистанционный формат или ушли на каникулы. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

На начало недели в подавляющем большинстве школ страны начались каникулы — таких 83,5%. В 16,5% школ продолжается учебный процесс с применением дистанционных технологий (8,4%) или традиционно в классно-урочном режиме (8,1%),...