https://static.news.ru/photo/5e9d3b24-6dbe-11ea-877f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Иностранцы, содержащиеся в специальных учреждениях, могут быть депортированы из России на родину из-за распространения коронавируса. Возможные варианты в настоящее время прорабатывает МВД РФ.
С учётом ограничения транспортного сообщения, введённого рядом стран, Министерство внутренних дел России во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями иностранных государств прорабатывает вопрос о возможных вариантах возвращения лиц, содержащихся в спецучреждениях, в страны гражданской принадлежности, — сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса многие государства ограничили транспортное сообщение с другими странами. Например, с 16 марта власти Узбекистана закрыли авиа- и автодорожное сообщение с остальными государствами из-за вспышки CODID-19.
В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходится на Москву (262). 17 человек в РФ излечились от инфекции.