Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранцы, содержащиеся в специальных учреждениях, могут быть депортированы из России на родину из-за распространения коронавируса. Возможные варианты в настоящее время прорабатывает МВД РФ.

С учётом ограничения транспортного сообщения, введённого рядом стран, Министерство внутренних дел России во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями иностранных государств прорабатывает вопрос о возможных вариантах возвращения лиц, содержащихся в спецучреждениях, в страны гражданской принадлежности, — сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса многие государства ограничили транспортное сообщение с другими странами. Например, с 16 марта власти Узбекистана закрыли авиа- и автодорожное сообщение с остальными государствами из-за вспышки CODID-19.

В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходится на Москву (262). 17 человек в РФ излечились от инфекции.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях