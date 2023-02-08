МВД и прокуратура начали проверки рехаба «Шанс» после бегства пациентов Реабилитационный центр в Подмосковье заинтересовал силовиков после жалоб пациентов на нарушения своих прав

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция начала разбирательство по заявлениям бывших пациентов подмосковного реабилитационного центра «Шанс», пожаловавшихся на «незаконное удержание» и жестокое обращение. Об этом NEWS.ru заявили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Сотрудниками полиции проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством, — заявили в пресс-службе главка.

В ведомстве уточнили, что 30 января в дежурную часть Болшевского отдела полиции УМВД по Королёву поступила информация «о якобы незаконном удержании граждан в одном из реабилитационных центров в Раменском городском округе».

До этого стало известно, что проверку рехаба «Шанс» организовала прокуратура Московской области.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал, что 29 января из реабилитационного центра «Шанс» для алко- и наркопотребителей в подмосковной деревне Трошково сбежали 19 пациентов. Они утверждают, что сотрудники жестоко обращались с ними, угрожали побоями. Также сбежавшие указывают на отсутствие противопожарных систем в здании, где их содержали «как будто в тюрьме». В самом рехабе комментировать ситуацию не стали, при этом на сайте организации сказано, что условия для пациентов там «приближены к санаторским».