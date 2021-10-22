МВД хочет ввести обязательную экспертизу оружия для выдачи заключения

МВД РФ разработало проект постановления, согласно которому проведение экспертизы станет обязательным для выдачи заключения о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям. Документом предлагается дополнить ранее утверждённый перечень, сообщается на сайте ведомства.

Предполагается, что проведение экспертных исследований оружия будет являться обязательной и необходимой услугой для предоставления МВД России государственной услуги по выдаче заключения о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям, предусмотренным статьями 3 и 4 Федерального закона от 13 декабря 1996 года «Об оружии», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в срочном порядке проработать вопрос ужесточения правил оборота оружия. Такое заявление он сделал после стрельбы в казанской школе, где 11 мая погибли девять человек.

После этого произошёл ещё один трагический случай — в пермском университете. Там в результате стрельбы погибли шесть человек, ещё 47 пострадали.