МВД будет пресекать полёты дронов в нетрезвом виде

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Стражи порядка могут получить право прекращать полёты беспилотников, если управляющий дроном оказывается пьян. Это прописано в проекте ведомственного приказа, разработанного МВД.

Дрон могут «остановить», если его полёт угрожает жизни, здоровью и имуществу граждан во время публичных мероприятий. Также предлагается разрешить стражам порядка запрещать полёты дрона во время следственных действий, оперативных мероприятий и если управляющий им человек нетрезв, сообщает РИА Новости.

Пресекать полёты дронов смогут начальники территориальных органов МВД окружного, межрегионального, регионального и районного уровня и их заместители.

NEWS.ru писал, что столичная полиция задержала иностранца за запуск дрона над Кремлём. Инцидент произошёл 1 марта.