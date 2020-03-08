https://static.news.ru/photo/51507212-614b-11ea-b0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosgvard.ru

Прямо у стен Кремля в самом центре Москвы музыканты Росгвардии провели специально для женщин концерт, приуроченный к празднованию 8 Марта.

Выступление на «нулевом километре» очень быстро собрало плотное кольцо из зрительниц. Они танцевали, фотографировались и вместе с исполнителями пели знакомые песни. В этом приняли участие представительницы прекрасного пола разных национальностей. Танцующими можно было увидеть испанок, японок, француженок и даже бразильянок.

Оркестр исполнил всенародно любимые весенние мелодии. Также в исполнении музыкантов горожане и гости столицы услышали лирические песни и попурри из композиций о Москве.

Согрев зрителей теплом праздника и исполнив заключительную мелодию на бис, военные музыканты вручили всем собравшимся женщинам букеты цветов, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожанок с Международным женским днём. Глава столицы обнародовал поздравление 8 марта на своей официальной странице в социальной сети. Собянин отметил, что именно женщины вдохновляют мужчин на благородные поступки и покорение новых вершин. Также мэр поблагодарил москвичек за тепло и уют, который они создают в столице.