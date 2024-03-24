Музыканты «Пикника» возложили цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Музыканты группы «Пикник», перед выступлением которой в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, возложили цветы к мемориалу жертвам трагедии, кадры публикует Telegram-канал SHOT. На видеозаписи видно, что у мемориала также находится очень много людей, которые пришли почтить память погибших.

В Следственном комитете сообщили, что на месте трагедии обнаружены тела 137 человек, среди них трое детей. По данным ведомства, 62 тела уже опознано. В Министерстве здравоохранения Московской области добавили, что число пострадавших в результате террористического акта выросло до 180, 142 из них госпитализированы.

Ранее стало известно, что барабанщик группы Ильгиз Юнусов помогал эвакуировать людей из «Крокуса». Отмечается, что музыкант вместе с телевизионщиками выводил посетителей пока все помещение не заволокло дымом.

До этого в пресс-службе группы «Пикник» сообщили о гибели помощницы директора коллектива Екатерины Кушнер во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Музыканты не смогли связаться с ней после произошедшего, они надеялись, что женщине удастся спастись.