Музыканты «Коррозии металла» будут находиться в изоляторе до суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники рок-группы «Коррозия металла», которых задержали по статье о пропаганде нацистской символики, останутся в изоляторе до проведения суда, рассказала ТАСС директор музыкального коллектива Мария Рунова. Судебные заседания по административным делам пройдут 29 апреля.

Полицейские составили административные протоколы на музыкантов группы «Коррозия металла», которые были задержаны в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Дело связано с пропагандой или публичным демонстрированием нацистской символики. Среди задержанных — лидер рок-группы Сергей Паук Троицкий и двое гитаристов.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что участникам рок-группы «Коррозия металла» грозит либо штраф в размере до двух тысяч рублей, либо арест сроком до 15 суток. Юрист отметил, что музыканты могут построить свою линию защиты на том, что своим имиджем формируют в обществе негативное отношение к нацизму.

Ранее директор группы Мария Рунова сообщила, что вместе с музыкантами на концерте были задержаны около 40 человек. По ее словам, полицейские обратили внимание на брендированную продукцию коллектива, которая не предназначалась для продажи.