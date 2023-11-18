Музыкантов «Би-2» требуют признать спонсорами терроризма SHOT: участников группы «Би-2» требуют признать спонсорами терроризма

Участников группы «Би-2» требуют признать государственными изменниками, спонсорами терроризма и отобрать у них все имущество в России, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, причиной этому стали публичные заявления лидера коллектива Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известного как Лева, который пообещал финансировать Вооруженные силы Украины до конца специальной военной операции РФ.

Как передает канал, музыкант признался подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что покупает автомобильную технику для нужд украинской армии. Он также назвал Россию «мировым злом», а ее жителей «умственно отсталыми», однако позднее удалил эти комментарии. Лева сообщил, что с ним солидарны все его коллеги по группе.

По данным SHOT, заявления с просьбой наказать участников «Би-2» поступили в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Министерство культуры. Общественники требуют возбудить против музыкантов уголовные дела, а также изъять их творчество из публичного доступа.

Ранее Минюст РФ оштрафовал российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 40 тысяч рублей. По информации ведомства, артист не предоставил отчетность о доходах и расходах, как это обязаны делать иноагенты.